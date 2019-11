Tchad : la filière coton est "sur la bonne voie"

Le secrétaire général chargé de la communication et du commerce de la Coton Tchad, Ibrahim Malloum, a indiqué vendredi, au cours de la cérémonie de lancement de la campagne cotonnière 2019-2020, que "la filière coton a été l’une des préoccupations majeures du chef de l’Etat". Pour preuve, plus de 60 millions Francs CFA ont été versés entre 2015 et 2017 en subvention et autres soutiens à la filière.



Selon Ibrahim Malloum, la Cotontchad est sur la bonne voie, un an après son exploitation par la société OLAM. Pour illustrer ses propos, il souligne que pour la campagne 2018, les superficies plantées étaient de 118.533 hectares avec notamment une production de coton graine de 16.353 tonnes.



Pour la campagne 2018-2019, les superficies plantées étaient de 60.000 hectares pour une production coton graine de 17.000 tonnes et une production coton fibre de 7000 tonnes. Pour la campagne en cours, les superficies plantées sont de 288.540 hectares avec une production coton graine de 173.000 tonnes et 71.000 tonnes de fibre.