Tchad : la fille "n'est pas un être inférieur ni une domestique, elle mérite d'être respectée"

L'objectif de cette descente à Mongo est axée sur la sensibilisation et l'appui aux organisations qui luttent contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants.



Dans son mot d'ouverture, le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, a salué la délégation ministérielle pour sa venue en terre hospitalière du Guéra.



Abordant le point sur la sensibilisation et l'appui aux organisations qui luttent contre les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants, le gouverneur a instruit les responsables de prendre les dispositions nécessaires afin de lutter contre ces pratiques.



​Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme, a saisi cette occasion pour sensibiliser les femmes à éviter l'excision et les mariages précoces et forcés. Elle a fait savoir que la mutilation génitale féminine est la cause de décès de certaines filles et constitue un handicap.