Tchad : la foire de la SENAFET lancée à Mao

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans les locaux de l'ANADER (Agence Nationale de Développement Rural) en présence des autorités administratives, civiles et traditionnelles.



Cette foire s'inscrit dans le cadre de la Semaine Nationale de la Femme Tchadienne (SENAFET) et se tiendra pendant trois jours. Elle mettra en vedette plusieurs articles, notamment des jus de dattes, des confitures, des savons naturels et des gâteaux, tous fabriqués par les femmes de la Plateforme Féminine du Kanem.



La cérémonie a pris fin avec la visite des stands et une photo de groupe.