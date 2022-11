Tchad : la fondation Mayar entend former 60 coachs pour le développement humain

N’Djamena - "Construire l'Homme avant de construire une nation" est le thème central d'un point de presse organisé par la fondation Mayar ce 21 novembre.



La fondation Mayar a mis sur pied un projet de génération future qui vise à former 60 coachs pour le développement humain. Ces derniers ont pour mission de livrer le message de la paix et la bonne cohabitation aux établissements des 10 arrondissements de N’Djamena et des provinces.



Sefal-Nassour Al-Mahir, fondateur de Mayar, indique que sa fondation lutte pour la construction des mentalités des élèves, le renforcement de l'unité des valeurs mentales et l'importance des réseaux sociaux en milieu scolaire et social.