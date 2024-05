Tchad : la formation professionnelle se renforce au Moyen-Chari grâce à un projet

27 apprenants en mécanique automobile, en électricité bâtiment et en construction métallique de la 3ème cohorte du projet Bab al Amal qui signifie en arabe locale, la porte de l’emploi, ont reçu ce 09 mai 2024, leurs attestations de fin de formation.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du préfet du département du Bar-Koh, Oumar Ali Nanina, du directeur général de du ministère de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Bende Philipe, et de plusieurs autres invités, ainsi que des parents des apprenants et amis venus pour la circonstance.



Le proviseur du Lycée Technique d’Enseignement Technique et Professionnel de Sarh, Kimto Pognon, a félicité les apprenants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et les partenaires techniques et financiers, à savoir l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement (AFD), pour avoir financé les équipements de formation et de réhabilitation de son Lycée.



Le chef d’antenne du Fond d’Appui à la Formation Professionnelle du Moyen-Chari, Ahmat Gassra, a indiqué que cette formation en mécanique automobile, en électricité bâtiment et en construction métallique, permettra de réduire le chômage grandissant dans le Moyen-Chari.



Le chef de projet Bab-Al Amal, Laoukounda Allaou Serge, a d’abord notifié que Bab-Al Amal en arabe, qui signifie la porte de l’emploi, est un projet dont la finalité est d’améliorer l’insertion socioéconomique des jeunes Tchadiens, à travers une formation de type dual, avant de demander aux récipiendaires de ne pas baisser les bras.



Le directeur général de du ministère de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Bende Philipe se dit convaincu qu’avec ce genre de formation, de nombreux jeunes pourront être des acteurs de développement socioéconomique du Moyen-Chari.



Très ému de cette initiative louable entreprise par le FONAP qui vient un tant soit peu réduire le nombre des jeunes chômeurs dans la province du Moyen-Chari, le préfet du département du préfet du département du Bar-Koh, Oumar Ali Nanina, a aussi pour sa part, félicité et exhorté les lauréats à mettre en pratique les connaissances acquises au profit de la population du Moyen-Chari.



Il faut noter que ce projet Bab al Amal, financé par l’Union Européenne, a pris fin ce 09 mai 2024, et a formé au total 126 jeunes de la province du Moyen-Chari en mécanique automobile, électricité bâtiment, en construction métallique.