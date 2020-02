Tchad : la formation professionnelle, un défi pour l'insertion des jeunes

Le président de l'association Abbas khassim Ali a relevé que l'enseignement technique est créé à Abéché depuis 1957, mais les centres sont de plus en plus désertés par les élèves.



Au cours de cet évènement de sensibilisation, Ahmat Zakaria, proviseur du lycée technique commercial et Hissein Waga, directeur du collège d'enseignement technique industriel d'Abéché, ont expliqué à l'assistance les différents domaines et filières enseignés dans leurs structures respectives.



La troupe théâtrale Arc-en-ciel a livré une prestation sur l'importance de l'enseignement technique et professionnel.