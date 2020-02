Tchad : la formation professionnelle, un moyen de lutte contre le chômage

La caravane de sensibilisation sur l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lancée le 13 février dernier par le préfet de département de Ouara, se poursuit à travers les établissements de la ville d'Abéché.



Elle est organisée par l'association des jeunes pour le développement de la région du Ouaddaï (AJDRO).



La délégation de sensibilisation conduite par le président de l'AJDRO, Abbas Khassim Ali, s'est rendue martdi matin au CEG/NFA.



Le directeur du CEG/NFA Brahim Sougui a salué l'initiative de l'AJDRO de cette sensibilisations sur l'importance de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il a également lancé un appel aux autorités et aux ONG afin de soutenir l'AJDRO pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs.