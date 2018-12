Tchad : "la fragilité d'une autorité de l'Etat est une entorse pour le bon fonctionnement"

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a présidé le 20 décembre à Abéché la passation de service entre le préfet de département de Ouara entrant, Guetty Saleh Sougui, et le préfet sortant, Haroun Tchong Tchong. Ouara est l'un des trois départements de la province du Ouaddaï.



Le préfet sortant a adressé ses sincières remerciements à ses collaborateurs et a tenu à s'excuser pour d'éventuels écarts de langage ou erreurs humaines. Nommé le 1er avril 2016, il a été remplacé par un décret du 19 décembre 2018.



"Il n'y a pas d'administration efficace au service du développement sans un contrôle efficace. Pour cela, chaque sous-préfet doit formellement coordonner et contrôler le fonctionnement régulier de l'ensemble des services publics et parapublics placés sous son contrôle", a relevé le nouveau préfet.



D'après lui, "la fragilité d'une autorité de l'Etat est une entorse pour le bon fonctionnement quelque soit le niveau. Au delà de la soumission des agents de l'Etat à leurs hiérarchies, nous recommandons aussi le respect aux chefs traditionnels par leurs administrés pour préserver la paix et la promotion de la cohabitation pacifique."