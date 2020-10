Tchad : la frustration et la déception "alourdissent le climat social", estime le PAPJS

Il évoque une situation de "frustrations" et de "déceptions" qui alourdissent le climat social. Le parti affirme que "c'est par la lutte politique dans la démocratie que nous pouvons arriver à instaurer un autre régime pour mettre fin à nos malheurs, au chômage, à l'injustice, à l'insécurité, à la criminalité, aux détournements, à l'impunité des criminels, à l'oligarchie, à l'exclusion, à la discrimination".



Neatobeye Bidi Valentin rappelle aux nouveaux membres des bureaux du parti que "la tâche est immense" et qu'ils doivent "redoubler de courage et d'efforts".



Le PAPJS privilégie un dialogue national inclusif au 2ème Forum national inclusif, et n'entend pas servir de "faire valoir". Pour le parti, ce forum est "une farce".