Tchad : la gendarmerie de Kélo arrête des récidivistes pour vol

Trois présumés voleurs ont été présentés à la presse ce mercredi 15 mars 2023 à Kélo.



La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la compagnie de la gendarmerie de la ville, en présence du secrétaire général du département de la Tandjilé-Ouest, Ali Abakar Issa, du substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kélo, Chouaib Hissein Issakha, des responsables des forces de défense et de sécurité du département, ainsi que des chefs de service déconcentrés de l'État.



Deux des voleurs viennent de la province du Logone Occidental et se déplaçaient à moto. Ils ont été surpris sur la route de Bologo avec une moto volée appartenant au représentant du chef de canton LeLe. Le troisième a été surpris avec un bœuf appartenant au chef de canton de Serem.



Le secrétaire général du département de la Tandjilé-Ouest, Ali Abakar Issa, a souligné que la plupart des malfrats interceptés sont des récidivistes. Il a demandé au substitut du procureur de faire son travail normalement, afin d'empêcher ces voleurs de récidiver.



Prenant la parole, le substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Kélo, Chouaib Hissein Issakha, a salué les forces de défense et de sécurité de la Tandjilé-Ouest et a encouragé ces derniers à poursuivre leur travail.



Il a promis d'appliquer la loi à l'encontre des présumés voleurs. Le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Kélo, Abdallah Yacoub, a appelé la population à les aider à mettre fin aux groupes de malfrats dans la Tandjilé-Ouest.



Il est à noter que ces voleurs sont tous des jeunes d'une trentaine d'années.