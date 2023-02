Tchad : la gendarmerie de Kelo démantèle un réseau de voleurs de bétail

La ville de Kelo, située dans la région de Tandjile Ouest, a été le théâtre d'une opération de grande envergure menée par la gendarmerie locale. Cette opération a permis le démantèlement d'un réseau de voleurs de bétail qui sévissait dans la région depuis plusieurs années.



Le chef du réseau, qui se couvrait par des activités de commerce d'étoffes sur le marché central de Kelo, avait loué une concession dans le quartier de Djengreng, en face de la forêt sacrée, où il gardait les bêtes volées. Cependant, sa cavale a pris fin le mardi 21 février 2023, lorsque la gendarmerie de Kelo a découvert 16 bœufs et un cheval dans sa concession.



Le suspect avait également un berger qui s'occupait de ses animaux. Il a admis devant les autorités qu'il pratiquait cette activité illégale depuis plus de trois ans.



Après avoir appris la nouvelle, le préfet du département de Tandjile Ouest, Doud Souleymane Ousmane, accompagné du secrétaire général du département, Ali Abakar Issa, du maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, ainsi que des forces de l'ordre et de sécurité, s’est rendu sur les lieux.



Le chef du département a salué le courage des forces de l'ordre et de sécurité, et les a félicitées pour cette importante réussite. Il leur a également demandé de redoubler d'efforts, pour démanteler tous les réseaux criminels dans la région de Tandjile Ouest, afin que les populations locales puissent vivre en toute sécurité. Le vol de bétail est un fléau qui sévit dans de nombreuses régions d'Afrique.



Ces crimes non seulement causent des pertes économiques importantes aux éleveurs locaux, mais ils peuvent également provoquer des conflits entre les différentes communautés et aggraver l'insécurité dans la région. Grâce à cette opération, la gendarmerie de Kelo a prouvé qu'elle était déterminée à lutter contre ce fléau, et à garantir la sécurité des populations locales.