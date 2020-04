Tchad : la gendarmerie met en garde contre des traitements dégradants sur la population

Le directeur général de la Gendarmerie nationale et coordonateur de la commission sécurité Covid-19, le général de brigade Djontan Marcel Hounati a mis en garde lundi "tous les agents véreux qui seront surpris entrain d'infliger des amendes ou d'appliquer des traitements dégradants à la population."



La semaine dernière, des citoyens de la capitale se sont plaints de brutalités d'agents de sécurité dans l'application des mesures prises pour faire face à la pandémie du COVID-19. Des journalistes de l'Observateur et de la Télévision nationale ont également été victimes de violences policières.



Selon le directeur général de la Gendarmerie nationale, "ceux qui se rendront coupables de ces actes seront sévèrement sanctionnés."



Le général de brigade Djontan Marcel Hounati a également adressé ses encouragements aux agents dans l'exercice de leurs missions régaliennes.



Il a appelé la population de N'Djamena et des provinces à "respecter strictement les mesures prises par les autorités". La population est invitée à "collaborer en synergie avec les forces de l'ordre pour mieux barrer la route à cette pandémie."



Par ailleurs, le directeur général de la gendarmerie nationale a demandé à tous les responsables de la sécurité de "veiller normalement sur la sécurité des personnes et de leurs biens."