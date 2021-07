Tchad : la gendarmerie met en garde les faussaires des plaques d'immatriculation G10 et G4

"La semaine dernière, un jeune homme a été abattu par une tierce personne et la victime est un civil, il était sur une moto immatriculée G4. Or, le numéro G4 appartient à la gendarmerie. Après vérification, ni le numéro, ni la moto n'appartiennent à la gendarmerie, c'est une fausse immatriculation", a expliqué le colonel Abakar Abdraman Haggar.



Il a annoncé que les services de renseignement viennent de démanteler un réseau des faussaires qui fabrique des fausses immatriculations G4, C4, RT-AP. Trois personnes ont été appréhendées et sont actuellement incarcérées dans les locaux de la gendarmerie.



"Les gens prennent les plaques avec notre numéro, traversent vers Kousseri pour acheter des motos et collent notre numéro sur l'engin acheté pour traverser la frontière en toute quiétude parce que, quand on militaire ou bien gendarme, parfois il y a de la complaisance quelque part avec les amis à la barrière", s'est indigné le porte-parole de la gendarmerie.



"Des petits véhicules sont immatriculés avec des plaques de la gendarmerie. La gendarmerie n'a jamais été dotée de petites voitures telles que les corolles ou autres", a indiqué le colonel Abakar Abdraman Haggar.



Le directeur général de la gendarmerie, le général Djontan Marcel Hoïnati a accordé un délai de 10 jours aux faussaires pour mettre fin à ces pratiques. Après l'expiration du délai, des commissions qui sont déjà en place vont procéder à des contrôles, que ce soit à N'Djamena ou en province.