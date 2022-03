Tchad : la gendarmerie met la main sur des faux militaires armés dans la Tandjilé

Trois présumés malfrats ont été présenté ce 22 mars 2022 aux autorités de la province de la Tandjilé.



Il n'y a pas de la place pour les bandits de grand chemin dans la province de la Tandjilé. C'est ainsi que ces hors-la-loi ont été appréhendés par la légion n°14 de la gendarmerie nationale. Selon le commandant de la légion, le colonel Hamit Batit Ali, ces bandits fond usage d'armes à feu et de tenues militaires pour opérer.



« Où trouvent-ils ces armes de guerre pour leurs opérations ? », s'interroge-t-il. En tout cas, l'opération est lancée et le réseau sera dementelé, renchérit le colonel Hamit Batit Ali.



Le gouverneur de la tandjilé Doudlengar Miayo a félicité toutes les forces de l'ordre et de sécurité pour leur dévouement et dynamisme dans leur mission quotidienne. Doudlengar Miayo d'ajouter que la priorité première du président de la République, le général Mahamat Idriss Deby Itno, est la sécurité nationale. À cet effet, il les a exhorté à garder la même détermination pour relever tous les défis sécuritaires et gagner la confiance de la population.



Ces bandits opèrent entre Dormon Guidari Deressia Doumougou et Doumougou Laï. Les armes récupérées entre les mains de ces présumés malfrats sont de marques Kalachnikov. Après la cérémonie de présentation, ils ont été mis à la disposition de la justice.