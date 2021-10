Tchad : la gendarmerie nationale présente ses opérations sécuritaires

Le ministère de la Défense, à travers la gendarmerie nationale, vient de présenter la situation des personnes appréhendées, des armes et des produits prohibés, saisis par les différents services de sécurité de la gendarmerie nationale. Tout cet arsenal et d’autres effets ont été mis à la disposition de la direction de l’Emploi.



Sont concernées, dans cette opération, entres autres, la légion de gendarmerie N°7 de Bongor où 03 armes de guerre et 52 armes de fabrication artisanale ont été saisis ; la légion de gendarmerie N°10 de Ndjamena, avec deux personnes appréhendées en possession de faux billets de banque.