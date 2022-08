Tchad : la gouvernance de l'internet au centre d'un forum national

La gouvernance de l'Internet est le développement et l'application par les gouvernements, le secteur privé et la société civile, dans leurs rôles respectifs, des principes partagés, des normes, des règles, des procédures décisionnelles et des programmes qui modèlent l'évolution et l'usage de l'Internet, explique Abdeledjalil Bachar Bong, secrétaire exécutif du Forum national sur la gouvernance de l'Internet.



L'objectif ultime du Forum est de bâtir un climat de confiance entre les différents acteurs de l'écosystème national de l'Internet par une meilleure programmation et organisation. À travers ce thème principal, il s'agit de démontrer le lien qui existe entre le puissant outil Internet, la population tchadienne et le développement du Tchad.



Dans son intervention, le ministre des Postes et de l'Économie numérique, Idriss Saleh Bachar, a souligné que le sommet mondial de l'information qui s'est déroulé à Genève a mis comme principe de base que la gestion internationale de l'Internet devrait s'exercer de façon multilatérale, transparente et démocratique. Elle devrait assurer une répartition équitable des ressources, faciliter l'accès à tous et garantir le fonctionnement stable de la sécurité de l'Internet dans le respect du multilinguisme.