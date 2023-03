Tchad : la gouverneure de la Tandjilé en tournée de sensibilisation

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane est en tournée de sensibilisation et d’information dans sa circonscription administrative ce 16 mars 2023.



Béré est la première étape de cette tournée qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix, de la cohabitation pacifique, et de la cohésion sociale.



Accueillie à 5 km de la ville par une marée humaine, la première autorité de la province de la Tandjilé a été aussitôt conduite au département, où elle a tenu un meeting populaire.



Face à l'assistance, la gouverneure Eldjima Abderrahmane a exhorté la population du département de la Tandjilé Centre, à vivre en parfaite harmonie afin de prévenir la résurgence des affrontements intercommunautaires ayant entraîné des pertes en vies humaines.



S'adressant aux chefs de canton et ferrick, Eldjima Abderrahmane a indiqué que la chefferie traditionnelle ne doit pas être source de division, ni conflit dans la famille. La maison du chef ne doit pas être un débit de boissons. Un chef est celui-là qui lutte contre l'alcoolisme dans son village.



Les marchés de nuit sont sources de viol des mineurs. Ainsi donc, pas de marché de nuit, martèle la gouverneure. Elle ajoute que la population civile ne doit pas détenir une armée. De même, il est inconcevable qu'un civil détienne une arme à feu, a-t-elle rappelé.



Eldjima Abderrahmane est aussi revenue sur les conclusions du Dialogue national inclusif et souverain, et le respect de l’autorité de l’Etat. Pour elle, la refondation du Tchad nécessite des efforts de tout un chacun.



La scolarisation des enfants et surtout celle des filles, ainsi que la protection de l'environnement n'ont pas été rappelées par la gouverneure de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane.