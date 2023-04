Tchad : la grève des enseignants intégrés reconduite, les salaires impayés au cœur des revendications

Lors de l'Assemblée Générale du 15 avril, les membres du collectif ont évalué les deux semaines de grèves précédentes et ont constaté qu'aucune de leurs revendications, en particulier le paiement de leurs arriérés de salaire, n'a été prise en compte malgré les démarches entreprises.



Le porte-parole du collectif, M. Neuzilka Emmanuel, a exprimé sa déception face à cette attitude désolante. Le collectif appelle donc tous ses membres à respecter strictement ce mot d'ordre de grève et à rester vigilants et déterminés pour les actions à venir.



Cette décision a été prise en conformité avec le communiqué de presse n°004/SET/BEN/SG/2023 du 13 avril dernier publié par le Syndicat des Enseignants du Tchad. Le collectif souligne l'importance de leur mouvement pour faire entendre leurs revendications et espère que le gouvernement répondra favorablement à leurs demandes.



Il est important de noter que le mouvement de grève a débuté en juin et août 2022, lorsque les enseignants ont été intégrés dans la fonction publique sans être payés pendant plusieurs mois. Depuis lors, ils ont organisé plusieurs grèves pour réclamer leurs salaires impayés et d'autres revendications liées à leur statut. Le collectif des enseignants intégrés appelle le gouvernement à régler leur situation de manière urgente afin de leur permettre de reprendre leurs activités d'enseignement.