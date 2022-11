Tchad : la grève des magistrats "est préjudiciable au fonctionnement de l'appareil judiciaire" (Kebzabo)

"L’appareil judiciaire doit être au rendez-vous de sa vocation première et remplir pleinement sa mission de rendre justice. Toute la force de la loi doit être exercée dans l’application effective des sanctions prévues par la loi, contre ceux et celles qui enfreignent les Lois de la République, d’où qu’ils viennent et qui qu’ils soient", a déclaré Saleh Kebzabo.



Le chef du gouvernement en appelle "particulièrement à la conscience professionnelle des magistrats à faire leur travail en toute impartialité et responsabilité au bénéfice des citoyens afin de consolider la paix et la cohésion sociale dans notre pays".



"La poursuite de leur grève est préjudiciable au fonctionnement normal de notre appareil judiciaire dans le contexte actuel", déplore Saleh Kebzabo.