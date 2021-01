Tchad : la grève freine certaines activités à Moundou

La grève des travailleurs du secteur public entamée ce lundi touche les secteurs de l’éducation et de l’enseignement. Les établissements scolaires ainsi que l'Université sont paralysés à Moundou, chef-lieu du Logone Occidental. Les établissements publics du secondaire et primaire n’ont pas pu faire cours tandis que quelques rares établissements du privé ont maintenu les cours.



Dans le secteur de la justice, le travail se poursuit. Le service minimum est respecté à l'hôpital.



Il ya une semaine, des enseignants ont fait une grève qui devait s'achever ce week-end à Moundou. Avec le mot d'ordre de la plateforme syndicale revendicative, la reprise ne sera finalement pas pour ce lundi.



La plateforme syndicale revendicative (UST, CIST, SYNECS et SYMET) a appelé tous les travailleurs à observer une grève générale à compter de lundi 11 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. La grève court jusqu'à compter de la satisfaction totale des point non exécutés dans le protocole d'accord du 9 janvier 2020 : levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements ; paiement des frais de transport de 2017 à 2019, précise Barka Miche, porte-parole de la plateforme.



La plateforme déplore le non respect des engagements par le gouvernement.