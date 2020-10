Tchad : la grève relativement observée dans les établissements à N'Djamena

Un étudiant -navré de cette situation- affirme n'avoir rien compris du jeu entre le gouvernement et la plateforme syndicale. Selon lui, il faut que le gouvernement et la plateforme syndicale trouvent une issue favorable une fois pour toute pour finir avec les grèves intempestives dans le secteur éducatif.



Par contre, à l'Ecole normale supérieure de N'Djamena et à l'université Roi Fayçal, les cours sont presque bondés de monde, les salles sont pleines et les enseignants dispensent normalement les cours. Dans ces établissements d'enseignements supérieurs, on peut affirmer que la grève n'a pas été bien observée.