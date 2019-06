Tchad : "la jeunesse a contribué à la consolidation des acquis de la paix"

L'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET) a remis, samedi, des bulletins aux élèves du complexe scolaire La Pirade, au quartier Ridina, dans la commune du 5ème arrondissement de N'Djamena.



L'évènement visait à encourager les élèves dudit établissement à être assidus dans leurs études scolaires.



"Nous sommes convaincus que le rêve du président de la République est de faire du Tchad un havre de paix et de sécurité où le bon vivre devienne une réalité. L'épineuse question de la jeunesse en général et de l'éducation nationale en particulier a toujours été au cœur des préoccupations du chef de l'État et de son Gouvernement", a affirmé le président de l'association Mahamat Elmahdi Abderamane.



Selon lui, "la jeunesse tchadienne a contribué pour une large part à la consolidation des acquis de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. Nous, nous en félicitons".