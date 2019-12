Tchad : la jeunesse appelée à "ne pas se laisser piéger par certains hommes politiques"

Le Collectif d’action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (CAJPDET) a organisé ce samedi, une campagne pour l'unité nationale dans les différents établissements scolaires et universitaires de la capitale. L'évènement était axé sur le thème : "la paix n'a pas de prix".



La campagne a permis d’informer et de sensibiliser les élèves et les étudiants tchadiens afin de préserver la paix et la cohabitation pacifique comme outils du développement d’un pays.



Dans son discours, le président du CAJPDET, Mahamat El mahdi Abderamane, a déclaré aux élèves que "l’école n’est pas un ring, elle est un lieu d’instruction et d’éducation. Aujourd’hui, le pays compte beaucoup sur les élèves, l’avenir du pays est dans vos mains, vous devez étudier et obéir à vos enseignants car l’enseignement est le second père de l’élève".



"La violence ne vous mènera nulle part. Le Gouvernement, soucieux de la jeunesse, fer de lancer de la nation, a déployé des efforts pour construire des infrastructures éducatives de qualité pour vous permettre d’étudier dans des bonnes conditions", a souligné Mahamat El mahdi Abderamane.



Selon lui, "grâce à sa politique de la main tendue à l’égard des jeunes, le président de la République Idriss Deby Itno a ordonné au ministre de la Fonction publique de recruter et d’intégrer des enseignants des disciplines scientifiques dans l’ensemble du territoire national afin que vous bénéficiez d'une bonne éducation scientifique pour le Tchad de demain". Il a notamment rappelé l'intégration de 20.000 jeunes à la fonction publique dès 2020.



Le président du CAJPDET a demandé aux jeunes de ne pas se laisser troubler et entrainer dans des pièges. "Vous les jeunes, l’avenir de demain vous attend ; ne vous laissez pas troubler et tomber dans les pièges de certains hommes politiques qui n’ont aucun souci de l’avenir de notre beau pays le Tchad, berceau de l’humanité et qui sont à l’origine de nos conflits intercommunautaires", a-t-il dit.