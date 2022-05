Tchad : la jeunesse de Mao préoccupée par le chômage

Une équipe de l’association des jeunes pour la lutte contre le chômage a visité le 23 mai le siège de l'ONAPE de Mao pour s'enquérir de son fonctionnement. Elle a été conduite par la présidente Hazine Moussa et a rencontré le chef d'agence de l’ONAPE du Kanem, Saïd Sakhairoun, accompagné de ses collaborateurs.



Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés :

- la signature d'un éventuel accord de partenariat avec l'ONAPE ;

- la question de l'immigration des jeunes du Kanem ;

- l'octroi du crédit auto-emploi aux jeunes ;

- l'orientation et la formation des jeunes dans le cadre du montage et de la gestion des projets ;

- la sensibilisation des jeunes dans l'utilisation des micros-crédits ;

- la facilitation dans le financement des micros projets ;

- l'adhésion à l'ONAPE et le manque de transparence dans le processus de recrutement des ONG de la place ;

- les difficultés dans la constitution des dossiers que les demandeurs de financement des micro-crédits rencontrent.



Au regard de tout ce qui a été abordé, le chef d'agence a rassuré de la disponibilité de l'ONAPE d’aider et d’accompagner les jeunes dans toutes leurs initiatives.