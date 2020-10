Tchad : "la jeunesse démontre chaque jour son dynamisme au combat pour la paix"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian, s'est exprimé samedi à la veille de la célébration de la Journée panafricaine de la jeunesse. L'évènement est placé sous le thème : « La voix des jeunes, action et engagement : construire une Afrique meilleure ».



Selon le ministre, "le thème de cette année est éminemment évocateur car il touche la question de la pleine implication des jeunes africains dans toutes les instances de prise de décision engageant leur vie et devenir".



"Ce thème nous engage à faire en sorte que la voie de chaque jeune soit entendue et prise en compte, pour construire une Afrique d'aujourd'hui et de demain plus forte et prospère. Particulièrement dans notre pays le Tchad, la question de l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision est une réalité bien évidente", indique Routouang Ndonga Mohamed Christian.



Il ajoute que "la 4ème République est bâtie essentiellement sur les jeunes et les femmes. Pour preuve, la forte représentation des jeunes et des femmes au 2ème Forum national inclusif. Ce Forum fut un cadre de dialogue intergénérationnel qui a permis à ce que les doléances et préoccupations des jeunes soient exprimées et prises en compte dans les résolutions et recommandations".



"En dépit des crises de toutes sortes qu'a connu notre pays, la jeunesse démontre chaque jour son dynamisme au combat pour la paix, la paix en vue d'asseoir le développement économique, social et culturel dans notre pays", se félicite le ministre de la Jeunesse et des Sports qui réitère la ferme volonté du Gouvernement, sous l'impulsion du Maréchal du Tchad, d'hisser la jeunesse tchadienne au palier d'honneur, à l'instar des autres nations.



Parmi les éléments tangibles de la politique du gouvernement, le ministre cite notamment l'intégration de milliers de jeunes lauréats issus des différentes écoles de formation publiques.