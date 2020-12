Tchad : la jeunesse du Borkou officialise son conseil provincial consultatif

FAYA LARGEAU - Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, a pris part vendredi dernier au Centre de formation technique et professionnelle de Faya, au lancement des activités du Conseil provincial consultatif des jeunes du Borkou.



Le président du Conseil provincial consultatif des jeunes du Borkou, Ousman Djimi, a indiqué que ce conseil est un cadre réunissant tout les jeunes du Borkou dans le but de contribuer au développement d'une part et de promouvoir la paix et la cohésion sociale d'autre part.



Selon lui, la jeunesse du Borkou est organisée en conseil dans l'optique d'être une jeunesse modèle au service de la 4ème République.



Ousman Djimi a plaidé, au nom du conseil, auprès des autorités locales, pour leurs sages conseils et appuis multiformes pour la concrétisation de leurs objectifs.



Le gouverneur Ahmat Kardayo Hissein a remercié la jeunesse du Borkou pour cette initiative de se regrouper dans un seul cadre pour contribuer au développement et à la promotion de la paix. Il a invité tout ses proches collaborateurs à donner un coup de pouce à ce Conseil afin qu'il puisse atteindre ses objectifs.



Le gouverneur a interpellé la jeunesse au sens de responsabilité pour mener à bien leurs tâches.