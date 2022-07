Tchad : la jeunesse du Moyen-Chari veut agir pour l’amélioration de ses conditions de vie

À l’instar de ceux du monde entier, les jeunes de la province du Moyen Chari ont célébré ce 15 juillet 2022, à la maison de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, la Journée Mondiale des Compétences des Jeunes.



Il faut rappeler que cette journée mondiale a été instituée en 2014 par l’assemblée générale des Nations-Unies proclamant le 15 juillet, Journée Mondiale des Compétences des Jeunes, afin de célébrer l’importance stratégique de la transmission aux jeunes, des compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.



L’objectif de cette journée consiste à mobiliser les jeunes de tous les continents autour des thématiques orientées qui les stimuleraient à prendre davantage conscience sur leur devenir. Car c’est une occasion de promouvoir les idées et travaux des jeunes Ne pouvant rester indifférentes à cette journée, sept associations et organisations des jeunes de la province du Moyen-Chari, constituées en consortium, qui œuvrent pour l’entrepreneuriat, ont bien voulu célébrer cette journée autour du thème : « Agir pour l’amélioration inconditionnelle des conditions de vie des jeunes de la province du Moyen-Chari ».



Le coordonnateur de ce consortium des jeunes de la province du Moyen-Chari, Mahamat Naré, a indiqué qu’au niveau provincial, les jeunes ont assez de potentialités qui peuvent leur permettre de se prendre en charge, au lieu d’attendre que les portes de la fonction publique s’ouvrent pour eux.



Il a ajouté que cette journée va permettre aussi de conscientiser la jeunesse du Moyen-Chari sur les maux qui minent son épanouissement socio-économique et de créer un cadre synergique, pour rendre visibles les actions des jeunes de ladite province. Il faut noter que pour argumenter cette journée, la conférence-débat a été animée par Mahamat Naré. A cette occasion, quelques jeunes entrepreneurs ont exposé leurs produits, et d’autres ont présenté quelques projets porteurs devant plusieurs ONG et institutions de la ville de Sarh.