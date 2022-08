Tchad : la jeunesse estudiantine se dit exclue du processus du dialogue

Le bureau national de l’Union National des Etudiants Tchadiens (UNET) a organisé un point de presse ce jeudi 4 juillet, dans les locaux de la faculté d’Ardep Djoumal.



Cette rencontre est relative à la participation des étudiants tchadiens au Dialogue national inclusif qui se pointe à l’horizon. Mahamat Saleh Ahmat Ali, président du bureau des étudiants, note qu'il a observé avec beaucoup d’intérêt, les manœuvres politiques tendant à exclure la jeunesse estudiantine dans le processus de ce grand rendez-vous national, pour la refondation d'un nouveau contrat social.



Pour lui, « une chose est sûre, le dialogue franc et sincère ne peut se tenir sans la participation des étudiants tchadiens, car la population tchadienne est jeune et 80% de cette dernière se trouve en milieu universitaire », a précisé le président de l’UNET. Cependant, le bureau de l'UNET rappelle au comité en charge de ce dialogue que le devenir du Tchad dépendra désormais que de sa jeunesse.



Et Mahamat Saleh Ahmat Ali de poursuivre que, les calculs politiques d’intérêts égoïstes doivent impérativement s’arrêter pour que cette jeunesse tchadienne trouve son compte dans ce pays, qui a fait l’objet de raillerie par d’autres jeunes panafricanistes. Le président a indiqué que si le bureau national de l’UNET insiste à participer à ce dialogue, ce n’est pas un fait du hasard ; mais il estime que la masse estudiantine aura sa place pour la construction d’un Tchad nouveau.



A cet effet, l'UNET met en garde le comité si jamais ses revendications ne sont pas prises en compte. Car, les mouvements d’humeur et la colère des étudiants tchadiens ne prendront pas fin.



Par la même occasion, le bureau national de l’UNET déplore l’attitude du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Ali Seid qui regarde avec mépris et légèreté, la jeunesse estudiantine, en refusant de lui accorder une simple audience. « Il est sans ignorer que son premier rôle est d’abord la jeunesse », a rappelé, Mahamat Saleh Ahmat Ali, le président de l’UNET.



Le bureau national de l’UNET, à travers la voix de son président, met en garde quiconque qui oserait saper l’implication de la jeunesse estudiantine au Dialogue national inclusif, et en sera responsable pour tout ce qui adviendrait. Enfin, il exhorte les étudiants à rester sereins et à se mobiliser pour des éventuels consignes.