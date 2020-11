Tchad : la jeunesse s'implique dans l'assainissement à Laï

L'association Koulina-Waid de la Tandjilé a donné un coup de balai ce dimanche au Centre de lecture et d'animation culturelle de Laï.



Selon le président de ladite association Marty Pal Paulin, le coup de balai s'inscrit dans le cadre de leurs activités d'assainissement de Laï, ville propre. Car dit-il, c'est pour emboîter les pas des plus hautes autorités du pays dans leur politique de la gouvernance locale participative en matière d'hygiène et d'assainissement.



Ne voulant pas rester en marge de cette action citoyenne, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laï, Abdoulaye Bono Kono, a rehaussé par sa présence en apportant un appui moral matériel et financier à l'association.



Abdoulaye Bono Kono a demandé à l'association d'étendre cette activité dans toute la ville afin de barrer la route aux éventuelles maladies.