Tchad : "la jeunesse se trouve dans une société naturellement mal éduquée"

Le Complexe Etoile Polaire a abrité ce samedi 27 avril 2019, au sein dudit établissement, une causerie éducative placée sous le thème « La jeunesse Tchadienne face au défi socio-culturel ». Ce thème est animé par l’enseignant-chercheur de l’Université de N’Djamena et conseiller à la Cour suprême, Docteur Mahamat Ahmat, en présence des élèves du Lycée Etoile Polaire et d’autres établissements scolaires conviés.



L'événement vise à édifier et à encourager les élèves à adopter de bonnes habitudes pour construire l’unité et la nation tchadienne. L’échange entre les élèves et l’enseignant-chercheur se sont essentiellement focalisés sur les défis auxquels la jeunesse tchadienne est confrontée, entre autres l’utilisation à bon escient des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’absence de discernement entre le bon et le mauvais et le repli de jeunes sur des bases communautaires.



L’intervenant, Dr. Mahamat Ahmat explique que la jeunesse est comme un contenant qui peut récolter tout ce qu’elle a semé dans sa vie active. Il déplore le manque de discernement de la jeunesse tchadienne qui est due à la situation socio-politique que le pays a connu par le passé. « Nous avons hérité une lourde histoire socio-culturelle militarisée c’est pour quoi la jeunesse tchadienne se trouve dans une société naturellement mal éduquée. Cette mauvaise éducation est entretenue par les parents en encourageant les enfants à rester fermés sur eux-mêmes et en les nourrissant d’orgueil, c’est qui est à l’origine du repli communautaire et de l’absence de tolérance entre les jeunes », explique-t-il.



Par ailleurs, l’intervenant, Dr. Mahamat Ahmat reconnait que le pôle de connaissance est concentré certes en Europe mais cela ne veut pas dire, dit-il, que la jeunesse africaine particulièrement tchadienne est moins intelligente que la jeunesse européenne. Il appelle la jeunesse tchadienne à faire trop de sacrifices pour faire renaitre le comportement des tchadiens dans le sens positif. « Nous sommes dans une société fondamentalement ignorante c’est pourquoi nous sommes en déphasage avec notre propre réalité. Les nouvelles technologies à notre portée sont utilisées à mauvais escient », déplore l’intervenant, Dr. Mahamat Ahmat.