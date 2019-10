Tchad : la jeunesse, un potentiel humain incontournable mais négligé

Les trois jours d'échanges sur la place de la jeunesse dans un Etat démocratique, organisés entre des jeunes et un formateur au centre Bethel, ont pris fin ce mercredi à Bakara. L'évènement a été organisé par le comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR), dans le cadre du projet de dialogue entre acteurs politiques de la société civile pour la consolidation de la paix.



Cette université citoyenne a permis d'échanger sur les préoccupations légitimes de la jeunesse, et sur la place qui lui revient dans la construction de l’Etat de droit, de la démocratie et du développement.



Des conclusions et des recommandations ont été présentées, reflétant la qualité et la pertinence des échanges.



Le CSAPR s'est engagé à renforcer les actions mettant en avant la participation des jeunes afin de contribuer à l’émergence d’un nouveau leadership et d’une citoyenne responsable au sein de la jeunesse de notre pays.



"Nous restons convaincus que les jeunes tchadiens représentent un potentiel humain incontournable pour l'atteinte des objectifs de développement durable fixes par la Nations Unies et auxquels notre pays a souscrit", a déclaré le coordinateur national du CSAPR, Abdramane Ali Gossouman.