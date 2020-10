TCHAD Tchad : la jeunesse, une "proie facile" des "discours de la haine"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Octobre 2020









Il s'est félicité de l'initiative de l'Union journalistes tchadiens (UJT) de commémorer pour la première fois cette semaine. "Les diverses manifestations organisées à cette occasion, dont la conférence débat sur le thème : « Formation et sensibilisation des jeunes sur les discours de la haine et les déclarations manipulatoires », sont d’une importance capitale, non seulement pour la presse tchadienne, mais aussi et surtout pour l’ensemble de notre pays, qui fait face à plusieurs défis mettant à mal la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l’unité nationale et « la vision 2030 le Tchad que nous voulons », inspirée par le Maréchal du Tchad", a affirmé le ministre.



Discours haineux, déclarations manipulatrices, attaques terroristes



Selon Chérif Mahamat Zène, "les discours haineux et les déclarations manipulatoires visant à développer la haine et la violence pour aggraver davantage les conflits intercommunautaires, ainsi que les attaques terroristes récurrentes contre notre pays, amènent parfois le gouvernement à faire recours à des mesures exceptionnelles, sans restreindre l’accès à l’information".



Il ajoute que "ces discours de la haine, tenus par des marchands d’illusions et des illuminés, souvent véhiculés par des messages vocaux via les médias de la nouvelle génération, notamment les réseaux sociaux, visent essentiellement les jeunes qui constituent une proie facile".

Le gouvernement apprécie à sa juste valeur cet apport combien fondamental et précieux des médias dans la gestion des situations de crise et dans la promotion et le renforcement de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble, du dialogue des cultures, de l’unité nationale et de la cohésion sociale, des sujets qui occupent une place de choix dans les débats des Forum Nationaux Inclusifs.



Le rôle extrêmement important joué par les médias dans la lutte contre la Covid-19, prouve à suffisance qu’ils peuvent valablement accompagner le gouvernement dans toutes les grandes batailles que notre pays est appelé à mener dans l’intérêt supérieur du peuple tchadien.

