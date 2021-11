Tchad : la journée de paix et de cohabitation pacifique est reportée

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby. a reçu ce vendredi les leaders de la Plateforme Interconfessionnelle. Cheikh MAHAMAT KHATR ISSA, Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, Monseigneur EDMOND DJITANGAR GOETBE, Archevêque métropolitain de N’Djamena et Président de la Conférence Episcopale du Tchad et Pasteur DJIMALNGAR MADJIBAYE, Secrétaire Général de l’Entente des Églises et Missions Évangéliques au Tchad sont venus à la rencontre du Chef de l’Etat, pour l’informer de leur souhait de reporter la célébration de la Journée de Prière pour la Paix, la Cohabitation Pacifique et la Concorde Nationale.



Célébrée chaque 28 novembre, la 12ème édition de cette journée de prière œcuménique tombe cette année un dimanche. Aussi la plateforme interconfessionnelle a-t-elle décidé de la reporter pour une autre date, rapporte la Présidence. La date n’a pas été communiquée.



Le président de la République qui ne trouve aucun inconvénient quant à cette demande de report a tenu à préciser que cette journée dont les principaux initiateurs ne sont plus de ce monde, a porté ses fruits tant au Tchad, dans la sous-région que dans le monde faisant du Tchad devient un exemple dans le domaine.