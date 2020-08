Tchad : la journée du 11 août est fériée, celle du mercredi 12 août est ouvrable

La journée du mardi 11 août 2020, fête nationale, est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire nationale, a précisé lundi le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, Ali Mbodou Mbodoumi.



Ce jour férié est consacré par le décret n° 273 du 7 mars 2019 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés.



La journée du mercredi 12 août 2020 est ouvrable.