Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Brah Mahamat, informe les travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du lundi 18 octobre 2021 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national, à l'occasion de la fête de Maouloud El Nebi.



La journée du mardi 19 octobre 2021 est ouvrable.