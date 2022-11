Tchad : la journée du 1er décembre 2022 est fériée, chômée et payée

Dans un communiqué officiel rendu public ce 30 novembre, le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, Abdoulaye Mbodou Mbami, porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du jeudi 1er décembre 2022, journée de la liberté et de la démocratie, est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national.



Cette décision est prise en application de l'article 2 du décret N°273/PR/MFPTDS/2019, du 07 mars 2019, modifiant l'article 2 du décret N°413/PR/PM/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés.



Cela étant, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du vendredi 2 décembre 2022 est ouvrable.