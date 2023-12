Tchad : la journée internationale des Droits de l'Homme célébrée en différée

La journée internationale des Droits de l'Homme a été célébrée sous le thème de la « Dignité, liberté et justice pour tous », dans le but de sensibiliser les gens à la défense des droits humains.



Le représentant du Bureau pays du Haut Commissariat des Nations-Unies, Felix Ahouansou, a souligné que pendant ces 75 ans, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été en mesure de surmonter de nombreux défis en matière de respect humain. Mahamat Nour Ahmed Ibedou, Président de la CNDH, a déclaré que la commémoration de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme offre aux militants et militantes du monde une occasion de faire une réflexion profonde sur une question relative aux Droits de l'Homme.



Lors de la cérémonie de clôture, Mahamat Saleh Ben Biang, le Secrétaire Général du ministère de la Justice et des Droits Humains, en tant que représentant du ministre en charge, a souligné que le thème de cette année est de demander des mesures pour protéger les valeurs inhérentes aux êtres humains. Il convient de souligner que l'Assemblée Générale des Unies-Unies an adopté la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à Paris le 10 décembre 1948.