Tchad : la journée mondiale de la langue maternelle célébrée en différé à Abéché

Le 28 février 2024, a eu lieu une cérémonie marquant la célébration de la journée mondiale de la langue maternelle. L'événement s'est déroulé à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché, regroupant toute la communauté mimi résidant dans le Ouaddaï.



C'est l'association des étudiants mimi d’Abéché, qui a organisée ce festival culturel, couplé à la remise des attestations aux étudiants en fin de formation de l'université Adam Barka d'Abéché.



La journée mondiale de la langue maternelle fut instituée le 21 février 2000 par l'UNESCO. C'est pourquoi, cette journée est célébrée chaque année, afin de promouvoir la diversité linguistique, culturelle et multi linguistique. Ceci dans le but de valoriser la langue maternelle mimi, et aussi de montrer aux autres communautés, la langue mimi et sa diversité culturelle, a dit le président du comité d'organisation de la cérémonie, Mahamat Saad.



Le président de l'association, Adam Mahamat Nour Wadak, a indiqué que la langue maternelle est un élément essentiel de notre identité. Elle est le reflet de l'histoire et des traditions et des valeurs, et donne l'opportunité de célébrer et de promouvoir la langue et la culture.



Il a ajouté que cette journée mondiale de la langue célèbre, non seulement la puissance de l'alphabet, mais aussi celle de leur dévouement à rendre accessible, cet héritage culturel aux générations actuelles et futures. Présent à la cérémonie, le sultan Abbassit du Dar-Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahadi a salué l'organisation de ce festival.



C'est pourquoi, il a exhorté communauté mimi à valoriser cette langue et à bien préserver la culture. Il a aussi relevé que le mimi avait un lien familial avec le Ouaddaï, depuis de longues décennies. Il faut noter que la danse culturelle mimi, la remise des attestations et la présentation des objets d'art, ont agrémenté la cérémonie qui est placée sous le slogan « Tadak Amdanti » qui veut dire, parler la langue mimi.