Tchad : la journée mondiale du théâtre célébrée à Am-Timan

Créée en 1961, la journée mondiale du théâtre est célébrée le 27 mars de chaque année. Pour des raisons d'ordre technique, la journée est célébrée le 29 mars. La délégation provinciale de la culture et de la promotion de la diversité du Salamat a organisé cette édition en partenariat avec la coordination des artistes comédiens.



Dans son nom de bienvenue, le représentant des comédiens, Ousmane Abdramane Maigadi, declare que cette journée est célébrée par montrer la place qu'occupe le théâtre dans la société.



Le délégué provincial de la culture, Josué Wawé Alipha, informe que l'objectif visé à travers cette journée est d'encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et des pratiques des arts de la scène.



Lançant officiellement les activités, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, exhorte les comédiens à profiter de la forme artistique de la vision de l'art et de la façon dont elle peut contribuer à la compréhension et à la paix entre les communautés.