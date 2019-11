Tchad : la judokate médaillée d'or présentera sa médaille au chef de l'Etat

Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a accueilli mardi à l'aéroport de N'Djamena les médaillés de l'Open de Dakar de retour au Tchad.



Il était accompagné du 3ème vice-président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST), Ahmat Oumaur koudji, du secrétaire général adjoint du COST, Moustapha Yassine et de supporters.



La jeune judokate tchadienne Memneloum Demos a décroché dimanche dernier une médaille d'or à l'Open de Dakar, au Sénégal, dans la catégorie des moins de 70 kg.



La veille, le judoka tchadien Oumar Hissein Ramadan a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des -66 kg.



Le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye s'est félicité de l'exploit des judokas tchadiens. Il a proposé de trouver un créneau pour présenter les médailles au président de la République.