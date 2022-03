Tchad : la justice déclare Ahmat Haroun Larry non coupable

L’activiste et militant de la société civile Ahmat Haroun Larry est déclaré non coupable des accusations de diffamation, injure et outrage, a appris Alwihda Info.



Il a comparu ce 3 mars au Palais de justice pour être fixé sur son sort. Ahmat Haroun Larry est incarcéré depuis plusieurs semaines à la maison d’arrêt d’Amsinene à la suite d’une plainte pour diffamation déposée par le maire de N’Djamena Ali Haroun.



“Nous avons plaidé ce sens que notre client n’a commis aucune infraction. Ils se sont retirés, ont délibéré et l’ont relaxé (…) certaines personnes croient qu’on ne peut pas régler les problèmes par le dialogue”, explique son avocat à Alwihda Info.



Depuis son incarcération, de nombreux acteurs de la société civile et citoyens se sont mobilisés pour parvenir à sa libération.



Détails à suivre.