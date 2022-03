Tchad: "la justice est là pour rendre justice et non faire du mal aux citoyens"

Après des semaines d'incarcération, Ahmat Haroun Larry est déclaré non coupable par les juges. C'est suite à cela que son avocat, Maître Moueromba Djatto Aimé, a exprimé sa satisfaction du fait que la justice ait fait son travail.



"Nous avons plaidé en ce sens, notre client n'a commis aucune infraction. Voilà qu'ils se sont retirés et après délibération, ils l'ont relaxé pour infraction non constituée, c'est la chose la plus normale", selon l'avocat de Ahmat Haroun Larry.



Pour lui, la justice est là pour rendre justice et non faire du mal aux citoyens. “Certains citoyens pensent qu'il faut utiliser la justice pour régler certaines situations ou encore régler certains comptes. L'objectif de la justice est donc de régulariser la vie en société surtout dans le bon sens et non faire plaisir à un citoyen lambda qui se croirait un super citoyen étant donné que tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est ce message que le juges ont voulu passer à tous ceux qui se croient au-dessus de la loi”, affirme Maître Moueromba Djatto Aimé.



"Nous sommes dans un pays de droit, dans un pays démocratique. Les idées doivent être discutées et de manière contradictoire mais malheureusement certaines personnes croient que cela ne va pas se passer de la sorte", déplore l'avocat.