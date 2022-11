Tchad : "la kermesse du désordre à la gendarmerie est terminée", général Ismat Issakha

Le général Ismat Issakha Acheikh a rendu hommage à son prédécesseur "qui n'a pas démérité". Il s'est dit "conscient" des missions, des défis et de son rôle au sein des forces de sécurité intérieure.



"La gendarmerie doit lutter contre les pratiques corruptrices en son sein afin de légitimer les actions régaliennes. Il nous faut oeuvrer pour que la compétence et la probité soient nos repères", a déclaré le général Ismat Issakha Acheikh.



"La kermesse du désordre à la gendarmerie est terminée", a-t-il ajouté.



Selon lui, le travail mal fait, l'insubordination, la corruption, les fautes et manquements graves ainsi que le gaspillage doivent immédiatement cesser.