Tchad : la légion n°9 a un nouveau chef

Après des bons et loyaux services pour la province du Logone occidental, le général de brigade, Abdou Mahamat Drei a cédé le bâton de commandement au général de brigade Ali Tebir Terda. La passation de service a lieu ce vendredi 17 janvier, à la place de l'indépendance de Moundou.



La cérémonie a été présidée par l'Inspecteur technique de la Gendarmerie, le général de brigade, Abakar Abderrahmane Haggar. Les autorités provinciales et les représentants des services déconcentrés de l'Etat ont rehaussé de leur présence ladite passation.



C'est sous un ton autoritaire que le général de brigade Abdou Mahamat Drei a convié les différentes unités et troupes à son successeur.