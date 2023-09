Tchad : la librairie "La Source" lance une campagne de sauvetage

"Les étagères sont presque vides, et nos employés, ces gardiens du savoir, font face à des difficultés insurmontables. Ils se sont dévoués corps et âme à La Source, mais ils n'ont pas reçu de salaire depuis des lustres. Leur amour pour les mots et leur détermination à maintenir la flamme de la littérature brûlante sont les seules forces qui les maintiennent debout."

Lors de son discours, le directeur général de la Librairie La Source, Ngartara Ngaryengue, a rappelé que la Librairie La Source, véritable phare de la connaissance au Tchad, lutte actuellement pour sa survie. "Les années passées et le manque de moyens ont laissé des marques profondes sur les murs de notre établissement, témoignant du passage du temps et des épreuves endurées. Les livres, autrefois soigneusement alignés, sont maintenant négligés, recouverts de poussière et de moisissure, leurs pages jaunies se détériorant lentement", a-t-il dit.La direction annonce le lancement de l'Opération Coup de Cœur, ayant pour thème : "Sauvons la Librairie La Source : Une Flamme Fragile dans l'Obscurité de l'Ignorance. Ensemble, Ravivons la Lumière de la Connaissance"."L'Opération Coup de Cœur" est un appel désespéré à la générosité et à la solidarité de tous ceux qui croient en la valeur de la culture et de la connaissance. "Lors de cet événement, nous rassemblerons des artistes, des slameurs, des porte-paroles d'écrivains et des intellectuels. Nous ferons appel à la générosité de nos invités, des donateurs potentiels et de la communauté dans son ensemble pour collecter les fonds nécessaires à la sauvegarde de la librairie", souligne Ngartara Ngaryengue.