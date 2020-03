Tchad : la ligue de football du Salamat a reçu un lot de ballons

La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a remis officiellement ce mercredi 4 mars, un lot de ballons à la Ligue de Football de la province du Salamat. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au gouvernorat. Elle est présidée par Maab MARA, secrétariat général de ladite province.



Au total, 81 ballons de football ont été remis officiellement au Secrétariat Général de la province du Salamat, par le représentant de la Fédération Tchadienne de Football Association et Coordinateur de la zone numéro 1, Djido Ali ABATCHA.



La zone numéro 1 du championnat national de football regroupe trois provinces à savoir : le Guéra, le Batha et le Salamat. Selon Djido Ali ABATCHA, après le Guéra c'est le tour du Salamat de recevoir son lot de ballons de football, octroyé par la Fédération Tchadienne de Football.



Le Secrétaire Général de la province du Salamat, Maab MARA, a dans son intervention, remercié au nom de toute la jeunesse du Salamat, le Président de la République Idriss Deby Itno qui fait chaque jour un pas en faveur de cette jeunesse. Pour se faire, Maab MARA lui témoigne sa reconnaissance.



Il a saisi l'occasion pour s'adresser aux jeunes à travers le vice-président de la sous-ligue, indiquant que les ballons reçus sont un don précieux qui doit être géré de manière rationnelle.



Recevant les ballons, le vice-président de Sous-ligue, Mahamat Adoum Harir, a remercié le secrétaire général de la province du Salamat pour ses sages conseils et la Fédération Tchadienne de Football pour sa disponibilité au développement du football tchadien.