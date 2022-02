Tchad : la liste des 30 joueurs locaux présélectionnés pour affronter la Gambie

L'entraineur principal des SAO football, Abakar Mahamat Allamine, a dévoilé ce 10 février la liste des 30 joueurs locaux présélectionnés pour la confrontation contre la Gambie les 21 et 29 mars 2022 dans le cadre du tour préliminaire de la CAN 2023. Il s'agit de :



Oumar Yangassou, Gazelle, gardien de but

Adoum Deffallah, Elect Sport, gardien de but

Mbaïhornome Serge, Foullah, gardien de but



Djimhoue Fabrice Idriss, défenseur

Bechir Seïd Djimet, Elect Sport, défenseur

Mbaïgolem Aubin, Foullah, défenseur

Ahmat Abdramane, RFC, défenseur

Maidtoingué Constant, AS Coton Tchad, défenseur

Acyl Youssouf, Foullah, défenseur

Goudja Issa, Elect Sport, défenseur

Djedouboume Moïse, Foullah, défenseur

Abdelaziz Issa, RFC, défenseur



Ali Moustapha, RFC, milieu

Aboh Frederick, Elect Sport, milieu

Youssouf Abanga, AS Coton Tchad, milieu

Guiguiban Loubandem, Gazelle, milieu

Moubarak Djibrine, AS DGSSIE, milieu

Bokhit Djibrine, Foullah, milieu

Allarambaye Yves, Gazelle, milieu

Ali Mahamat Tchari, Elect Sport, milieu



Adam Oumar, RFC, attaquant

Abdoulaye Yacoub Ascot, attaquant

Abbo Idriss, RFC, attaquant

Abdelaziz Makine, Gazelle, attaquant

Beadoum Mondé, Gazelle, attaquant

Mahamat Abakar, Foullah, attaquant

Kerim Mahamat Yaya, Foullah, attaquant

Deoundé Masra, Gazelle, attaquant

Maïngar Amos, Emat, attaquant

Natoyoum Osée, attaquant