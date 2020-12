Tchad : la liste du nouveau bureau exécutif du CNCJ dévoilée

Les candidats dont les noms suivent son élus par la voix des urnes aux différents postes du bureau exécutif du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ) :



Président : Abakar Al-Amine Dangaya (96 voix).

1er vice-président : Mme. Zaroua Oumar Aboubakar (95 voix).

2ème vice président : Adam Ardja Hassan.

Secrétaire général : Djeramadji Roland (52 voix).

Secrétaire général adjoint : Tourmadji Alladoumadji (127 voix).

Secrétaire à l'environnement et développement durable : Ali Saleh Sougui (113 voix).

Secrétaire en charge des relations extérieures et de la coopération : Hamid Youssouf Souleymane (127 voix).

Secrétaire chargé aux relations avec les associations et les organisations des jeunes : Zeni Hemchi (55 voix).

Secrétaire à la culture, à la jeunesse et aux sports : Abdallah Mahamat Saleh (67 voix).

Secrétaire aux affaires et à la promotion du genre : Mme. Mingar Émeline (94 voix).

Secrétaire à l'éducation, la formation et l'emploi : Adam Mbodou Abakar (108 voix).

Secrétaire à l'information, à la communication et aux TIC : Asdjim Benldoum (88 voix).

Secrétaire à la bonne gouvernance, à la promotion de la paix et de la citoyenneté : Youssouf Touka Toli (98 voix).

Trésorier général adjoint : Hamid Mahadjir Ahmat (87 voix).

Trésorier général : Adam Timan Formalick (95 voix).