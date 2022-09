Tchad : la localité de Andjamena-Bilala inondée, le gouverneur sur place

Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon s’est rendu ce 28 septembre à Andjamena-Bilala, une localité située 120 kilomètres de la ville, pour une visite de constant suite au débordement du lac Fitri.



En effet, Andjamena Bilala est dans l'eau, alors que plusieurs habitations sont prises par la montée du lac Fitri. Suite à ce phénomène naturel, le gouverneur, les membres du Comité provincial d'action, et quelques délégués de services déconcentrés de l'Etat, se sont rendus sur les lieux, pour constater les dégâts et compatir avec les sinistrés.



Djimta Ben-Degon n'y est parti les mains vides, puisqu’il a remis le premier geste, composé d’une enveloppe pour les jeunes, des nattes en plastique, des moustiquaires, quelques cartons de savon, de l’eau de javel, des dispositifs de lavage de mains, des sacs vides, etc.



Le sous-préfet de Yao, Mouctar Mahamat Abdelkerim Algoz, représentant le préfet du département de Fitri, a salué cette première assistance du gouverneur à l'endroit des sinistrés. Après avoir visité en pirogue les dégâts causés par le débordement du lac Fitri, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon a découvert le constat alarmant et désolant, mais il ne peut rien faire contre la volonté de Dieu.



Cependant, il témoigne aux sinistrés touchés par ce phénomène de prendre leur mal en patience, car le gouvernement de Transition et ses partenaires leur viendront en aide, dans un proche délai. Enfin, le gouverneur s’est constitué porte-parole des sinistrés auprès des ONG et des personnes de bonne volonté, pour qu'une solution rapide soit trouvée.