Tchad : la loi sur les orientations de l’aménagement du territoire adoptée

Les députés ont adopté ce lundi 15 avril, le projet de loi déterminant les principes fondamentaux et les orientations de l’aménagement du territoire. Cet instrument juridique définit les stratégies de mise en oeuvre de la politique d'aménagement du territoire avec les instruments institutionnels et techniques.



Il intègre les préoccupations relatives à l'impact du changement climatique sur les ressources naturelles, et donne des orientations sur la prévention, l'exploitation et la valorisation du territoire et de ses ressources.





"La loi constitue l'un des outils qui contribue à traduire cette aspiration de l'Etat. Ces valeurs annoncées constituent les fondements de l'aménagement du territoire. Sa finalité est d'orienter les actions pour un développement alliant le social, l'efficacité économique et la protection de l'environnement", a indiqué Mme Achta Ahmat Bremé, ministre de l’Aménagement du territoire, du développement de l’Habitat et de l’Urbanisme.



D'après elle, "cette loi comble un vide juridique d’intervention de l’Etat, des collectivités autonomes et autres acteurs".



Au cours des débats, les députés ont déploré le comportement de certains agents des cadastres sur la réparation et le lotissement des parcelles. Ils ont insisté sur la délimitation des zones d'habitation et d'élevage.